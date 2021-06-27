امرأة تتسبب فى أسوأ حادث فى تاريخ سباق فرنسا للدراجات.. صور

إيهاب محمد

تواجه إحدى مشجعات ركوب الدراجات فى فرنسا السجن لمدة تصل إلى عام بعد أن تسببت فى واحدة من أسوأ الحوادث فى تاريخ سباق فرنسا للدراجات ثم الهروب.

بدأ ممثلو الادعاء فى بريتانى الفرنسية، يوم الأحد، تحقيقًا جنائيًا بعد تصوير المشتبه بها -التى لم يتم التعرف على هويتها والتى هربت - مما تسبب فى حالة من الفوضى يوم السبت، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



اثار الدماء بعد الحادث

ظهرت المرأة وهى تركب من بريست إلى لاندينو فى المرحلة الأولى من السباق المشهور عالميًا لهذا العام، واصطدمت باحد الدراجين المسرعين تونى مارتن.



اصابة احد راكبى الدراجات

سقط مارتن، مما تسبب فى تشابك الدراجات مع بعضها، كان هناك العديد من الإصابات الخطيرة، بما فى ذلك جاشا سوترلين، متسابق ألمانى آخر اضطر إلى الانسحاب من المسابقة بأكملها.



حادث الدراجات

وقال متحدث باسم قوات الدرك فينيستير: "المتفرج الذى تسبب فى هذا الحادث غادر المكان قبل وصول المحققين". يجرى كل شيء لمحاولة العثور عليها.



لحظة وقوع الحادث

وتابع: "كانت ترتدي نظارة وترتدي بنطال جينز أزرق وسترة مخططة باللونين الأحمر والأبيض وسترة صفراء مشمعة.



المراة تحمل الافته تتسبب فى الحادث

في غضون ذلك، أكد المدعون أنهم فتحوا تحقيقًا جنائيًا لـ "تعمد انتهاك لوائح السلامة والتسبب في إصابات قد تمنع شخصًا ما من العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر".

وقال بيير إيف ثوول ، نائب مدير السباق في سباق فرنسا للدراجات ، إن المنظمين قدموا شكوى ضد المرأة التي يمكن أن تواجه الآن إجراءات قانونية.

وقال: "هذا سلوك غير مقبول هناك قواعد أمان يجب اتباعها، المتفرجون لا يعبرون الطريق، ولا يلتقطون صور سيلفي".