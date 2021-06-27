الهجرة الدولية: تدريب 19 خبيرا بالطب الشرعى على فحص جوزات السفر

كتبت - هند المغربي

تنظم المنظمة الدولية للهجرة فى مصر تدريب للمدربين لمدة ستة أيام على إجراءات فحص جوازات السفر ويضم التدريب 19 خبيرًا فى الطب الشرعى، بما فى ذلك خمس خبيرات، من تسع محافظات مختلفة.

ووفق بيان المنظمة الدولية للهجرة التابعه للأمم المتحدة يهدف المشروع التدريبى إلى تعزيز قدرات خبراء مصلحة الطب الشرعى على إجراءات فحص جوازات السفر المتقدمة، وقام نيل روبرتس، خبير المنظمة الدولية للهجرة فى شؤون الهجرة والشؤون بتدريب الخبراء حيث كتسب المشاركون خبرة متعمقة وعملية فى فحص جوازت السفر باستخدام معدات التحقق لكشف المستندات المزورة والمزيفة من خلال هذه الدورات التدريبية وسوف يتم تبادل المهارات والتقنيات المكتسبة من قبل الخبراء لتدريب الآخرين على إجراءات فحص جوازات السفر.

ولفت بيان الدولية للهجرة أنه تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بدعم الحكومة المصرية لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وهذا يشمل الأنشطة التى تهدف إلى تعزيز القدرات على تحديد وكشف الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالهجرة حيث يتبع تدريب مصلحة الطب الشرعى تدريبات مماثلة أجريت بالفعل مع ضباط إنفاذ القانون.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ هذا التدريب تحت إطار برنامج الهجرة الإقليمى لأفريقيا الذى يدعم التدريب الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف 10 " الحد من أوجه عدم المساواة"، وخاصة المقصد 10.7، الخاص بتعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة والمسؤولة وتنقل البشر"، والهدف 16 "الشراكات من أجل الأهداف" وخاصة المقصد 16.3 " تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطنى والدولى وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة". ويتماشى التدريب أيضًا مع أهداف رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.