القهوة مشروب مثالى لإنقاص الوزن.. بيحرق الدهون

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شعبية واستهلاكا حول العالم، وقد ثبت أن القهوة يمكن أن تضيف دفعة إلى عملية التمثيل الغذائي الخاص بك، وتساعدك في حرق الدهون في الجسم لاحتوائها على مادة الكافيين، كما يمكن للقهوة أن تقاوم الاكتئاب وتضفي سعادة أكبر على من يشربها، وتحمي كذلك من مرض الزهايمر وتقلل من الإصابة بأمراض القلب، ولكن يعتمد ذلك على كيفية تناول قهوتك ووفقا لما نشره موقع " eatthis"، فإن القهوة مشروب مثالي لفقدان الوزن.





أكد دونالد مانكي، اختصاصي تغذية بمركز ساراسوتا التذكاري للسمنة والتمثيل الغذائي في فلوريدا، أن القهوة "بالتأكيد" لديها القدرة على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى منحك الطاقة التي يمكن أن تزيد من ممارسة الرياضة ومزيد من النشاط البدني بشكل عام، وأرجع مانكي تأثير فقدان الوزن للقهوة إلى عملية فسيولوجية وتعرف باسم التوليد الحراري.

وأضاف مانكي أن القهوة السوداء هي أفضل طريقة لخسارة الوزن، موضحا أن القهوة تحتوي فقط على سعرين حراريين لكل فنجان، وتحتوي على فيتامين ب 12 والماغنسيوم ، وكلاهما ينسب إليه بعض الخبراء الفضل في مساعدة الجسم على معالجة الطعام للحصول على الطاقة، مشيرا إلى أن إضافة المزيد من السكر أو الكريمة أو الحليب ،سوف يؤدى إلى زيادة السعرات الحرارية التي تضيفها.

وأوضح خبير التغذية دونالد مانكي أن بعض الأنظمة الغذائية، مثل تلك التي تستخدم الصيام المتقطع، تتطلب القهوة السوداء أو أحيانًا الشاي الأسود أو الأخضر العادي باعتبارها المشروبات الوحيدة إلى جانب الماء التي يمكن تناولها بين الوجبات،حيث ثبت أن القهوة تحافظ على الشهية وتحافظ على نشاط الجسم عندما تتبع نظام غذائى صحى للريجيم ، إلى جانب بعض الفوائد القوية الأخرى.