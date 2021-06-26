القهوة ليست إدمانًا.. فوائد صحية للمشروب الأكثر شهرة بالعالم

كتبت إيناس البنا

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، والتى يعشقها الجميع ويفضلون أن يبدأوا يومهم بها، وتكمن فوائدها بفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، يبدو أيضًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

تشير الدراسات وفقًا لتقرير موقع "healthline" إلى أن من الأشخاص الذين يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وفيما يلي أهم فوائد صحية للقهوة.

1. يمكن أن تحسن مستويات الطاقة وتجعلك أكثر ذكاء

يمكن للقهوة أن تساعد الناس على الشعور بتعب أقل وزيادة مستويات الطاقة، هذا لأنها تحتوي على منبه يسمى الكافيين - المادة ذات التأثير النفساني الأكثر شيوعًا في العالم.

تظهر العديد من الدراسات، أن القهوة تحسن جوانب مختلفة من وظائف المخ - بما في ذلك الذاكرة والمزاج واليقظة ومستويات الطاقة وأوقات رد الفعل والوظيفة العقلية العامة.

2. يمكن أن تساعد على حرق الدهون

تظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يعزز معدل الأيض بنسبة 3-11٪، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون على وجه التحديد بنسبة تصل إلى 10٪ لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة و 29٪ لدى الأشخاص النحيفين.

ومع ذلك، من الممكن أن تقل هذه التأثيرات عند من يشربون القهوة على المدى الطويل، وتظهر العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون ويعزز معدل الأيض.

3. تحسين الأداء البدني

يحفز الكافيين جهازك العصبي، مما يشير إلى الخلايا الدهنية لتفتيت دهون الجسم لكنه يزيد أيضًا من مستويات الأدرينالين في الدم وهو هرمون القتال أو الهروب، الذي يعد جسمك لمجهود بدني مكثف، يعمل الكافيين على تكسير دهون الجسم، ما يجعل الأحماض الدهنية المجانية متاحة كوقود.

4. يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية

العديد من العناصر الغذائية الموجودة في حبوب البن تشق طريقها إلى القهوة المخمرة النهائية، يحتوي كوب واحد من القهوة على:

الريبوفلافين (فيتامين ب 2)

حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5)

المنغنيز والبوتاسيوم

المغنيسيوم والنياسين (فيتامين ب 3)

5. قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، وهي حالة خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

6. قد يحميك من مرض الزهايمر والخرف

تشير العديد من الدراسات إلى أن من يشربون القهوة لديهم خطر أقل بنسبة تصل إلى 65٪ للإصابة بمرض الزهايمر.

7. قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

لدى شاربي القهوة خطر أقل بنسبة تصل إلى 60٪ للإصابة بمرض باركنسون ، وهو ثاني أكثر اضطرابات التنكس العصبي شيوعًا.

8. يحمي الكبد

لدى شاربي القهوة مخاطر أقل بكثير للإصابة بتشمع الكبد، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن العديد من الأمراض التي تصيب الكبد.

9. يمكن أن تحارب الاكتئاب وتجعلك أكثر سعادة

في دراسة أجرتها جامعة هارفارد نُشرت في عام 2011 ، كانت النساء اللائي يشربن 4 أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 20٪

10. قد يقلل من مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان

السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. يتميز بنمو الخلايا غير المنضبط في جسمك، ويبدو أن القهوة تقي من نوعين من السرطان: سرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم، حيث تشير الدراسات إلى أن من يشربون القهوة لديهم خطر أقل بنسبة 40٪ للإصابة بسرطان الكبد.