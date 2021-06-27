"السوشيال ميديا وأثرها وكيفية التعامل معها".. دورات لدعم أئمة أوقاف الأقصر

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من باب إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية فى أداء رسالته، وأن التدريب هو من أهم الوسائل التي يمكن بها صقل المهارات العلمية والعملية لكافة الأئمة، يسر مديرية أوقاف الأقصر أن تعلن عن عقد دورة تدريبية بالمديرية بناء على تعليمات الوزارة، وذلك تحت عنوان "السوشيال ميديا وأثرها وكيفية التعامل معها".

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه من المقرر أن تقام الدورات فى التوقيتات التالية:- (يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29 بقاعة مركز شباب السلام بكورنيش النيل بإسنا وذلك للأئمة العاملين بإدارات اصفون وكومير والنمسا فى تمام الساعة 9 صباحا - يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29 بقاعة مركز شباب السلام بكورنيش النيل بإسنا وذلك للائمه العاملين بإدارة إسنا فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء - يوم الأربعاء الموافق 2021/6/30 بالمركز الثقافى بمسجد محمد حسين بشارع التلفزيون بمدينة الأقصر وذلك للأئمة العاملين بإدارات بندر الاقصر والبياضية والزينية فى تمام الساعه 9 صباحا - يوم الاربعاء الموافق 2021/6/30 بالمركز الثقافى بمسجد محمد حسين بشارع التلفزيون بمدينة الأقصر وذلك للائمة العاملين بإدارات الطود والقرنة فى تمام الساعة 6 مساء - يوم الخميس الموافق 2021/7/1 بقاعة نادى الشبان المسلمين بأرمنت وذلك للأئمة العاملين بإدارة أرمنت فى تمام الساعه 9 صباحاً).