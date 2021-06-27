البرلمان العربى يثمن مخرجات القمة الثلاثية بين مصر الأردن والعراق

بشوى رمزى

ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مخرجات القمة الثلاثية التي استضافتها العراق، اليوم الأحد، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، مشدداً على أن التعاون بين الدول الثلاث يمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم - أن هذه القمة الثلاثية، هي قمة استثنائية من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما وأنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأعرب "العسومي" عن ثقته بأن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة يُدشِن مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية.

وقال رئيس البرلمان العربي أن هذه القمة تساهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ الحاضنة العربية للعراق، مؤكداً في هذا السياق على أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتسبت أهمية استثنائية خاصة، بالنظر إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ نحو ثلاثين عاماً، وهو ما يؤكد مجدداً ريادة مصر في محيطها العربي والإقليمي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية هذه القمة من أجل تعزيز التشاور السياسي بين قادة الدول الثلاث بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وتنسيق المواقف بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود المشتركة بشأن مواجهة التدخلات الإقليمية والخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وصون الأمن الثومي العربي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.