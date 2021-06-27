البحرية الليبية تنقذ 33 مهاجرا غير شرعى فى البحر المتوسط

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أنقذت القوات البحرية الليبية 33 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالبحر المتوسط؛ كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وذكرت رئاسة أركان القوات البحرية في بيان اليوم نقله تليفزيون الوسط، أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأوضحت الرئاسة أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 33 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وبحسب البيان، تم تحريك الزورق "أوباري" فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.