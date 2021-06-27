الأعلى للشئون الإسلامية يشارك فى معرض الكتاب

كتب على عبد الرحمن

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى بدورته الـ52 ، معلنا عن مجموعة المفاجآت لزوار جناحه بالمعرض بصالة(4) (B34) .

وقال المجلس فى بيان اليوم، إن مفاجآته تتمثل فى طرح موسوعة الخطب العصرية 9 أجزاء (فقط 120 جنيه، و خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات، وخصم 20% على المنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات، خصم 20% على الموسوعات المختلفة، وخصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

و أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه سيم صرف CD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ، وصرف (3)CD أو DVD لكل من يشتري بــ100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ، بالإضافة إلى مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدورته الـ52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشر عربيا واجنبيا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصرياً، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب أقرت عددا من القرارات، منها: تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التى تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور، على أن تكون هذه التذاكر مجانية.