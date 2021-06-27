إخلاء سبيل موظف على المعاش ونجله فى واقعة اقتحام نادى رياضى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف فوه في كفر الشيخ، اليوم الأحد ،إخلاء سبيل موظف بالمعاش ونجله، بكفالة 2000 جنيه لكل منهما، وذلك بعد استئنافها على قرار تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويع المواطنين، والتعدي على الغير داخل نادي رياضي خاص بمدينة فوه.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فوه، بتلقي المركز إشارة من شرطة النجدة حول استغاثة مواطن 38 سنة، مالك نادي رياضي خاص، تفيد باقتحام مجموعة من الأشخاص النادي الذي يديره، بناحية العلوي في نطاق مدينة فوه، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي وشوم.

انتقلت قوة من مركز شرطة فوه إلى مكان الواقعة، محل البلاغ، وبسؤال صاحب البلاغ اتهم موظف بالمعاش، ونجليه، بالتعدي عليه، وتمزيق ملابسه، وعلى موظفين بالنادي، بالضرب، مستعينًا بآخرين، من خلال استخدامهم أسلحة بيضاء "سنج، وعصي، وشوم".

وألقي القبض علي المشكو في حقهم، واقتيادهم إلى مركز شرطة فوه، بينما فر الباقون هربًا، وبسؤالهم أكدوا أن هناك خلافًا بينهم، وصاحب البلاغ لعدم منحهم حقهم في قطعة أرض استأجرها من المتهم الأول الموظف بالمعاش، فيما تبين من التحقيقات الأولية لرجال الشرطة تقديم صاحب البلاغ الإفادات الخاصة التي توضح عدم صحة الادعاءات.

وكشفت تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، عن تعدي المتهمين الثلاثة، الموظف، ونجليه، على صاحب البلاغ، مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصي، وشوم، وذلك عندما توجهوا إلى النادي الرياضي الذي يملكه الكائن بالعلوي مركز فوه، بجوار مساكن بنك الإسكان، والتعمير.

وأوضحت التحريات أن المواطنين أشهروا الأسلحة البيضاء، وتسببوا في ترويع أعضاء النادي، وتهجموا على المجني عليه صاحب البلاغ وألقوا في نفسه الرعب، وذلك بمساندة آخرين، منهم خارجين عن القانون، وتمكنوا من وقف النشاط، والحركة بالنادي.

تحرر المحضر رقم 6265 لسنة 2021 جنح مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهم 15 يومًا، فيما استأنفوا على قرار حبسهم، وحصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل واحد منهما.