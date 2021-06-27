إخلاء سبيل المتهم فى حادث تصادم الكيت كات بعد تصالحه مع أصحاب المتضررين

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل المتهم بإصابة شاب بعدما صدمه بسيارته الملاكى بمنطقة الكيت كات فى الجيزة، وتحطيم سيارتين كانتا متواجدتين على جانب الطريق، بعد تصالحه مع أصحاب السيارات، وتعهده بإصلاحها.

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تسلمت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة والتى أظهرت السيارة تسير فى الاتجاه البطئ بسرعة عالية ومن ثم اصطدامها بالشاب المجنى عليه، وسيارتين كانتا متواجدتين على جانب الطريق. وتسلمت جهات التحقيق تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصاب، والذى أشار إلى إصابته بكسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده، استدعت تدخل جراحى وإجراء جراحة عاجلة فى القدم.

تبين من خلال التحريات أن قائد السيارة غافله النوم أثناء قيادته السيارة، ما أسفر عن اصطدامه بشاب أثناء سيره فى الطريق، واصطدامه بسيارتين أخريين كانتا موجودتين على جانب الطريق. ورصت "كاميرات المراقبة"، السيارة أثناء اصطدامها بالشاب المجنى عليه، وسحبه واصطدامها بسيارتين أخريين، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة فى الحادث، وتم ضبط قائدها وتحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.