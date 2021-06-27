أمين عام الأمم المتحدة يلتقى الرئيس الفرنسي وملك إسبانيا الأسبوع الجارى

كتبت - هند المغربي

يتوجه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الثلاثاء القادم إلى باريس للمشاركة فى افتتاح منتدى جيل المساواة الذى تعقده هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتشترك فى رئاسته فرنسا والمكسيك. وفق ما أعلنه ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أثناء وجوده فى باريس، سيعقد لقاء ثنائيًا مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال دوجاريك " خلال منتدى جيل المساواة سيؤكد الأمين العام على الأثر غير المتناسب للوباء على النساء والفتيات وكيف أدى إلى تفاقم الاختلالات الكبيرة فى ميزان القوى وإخفاقات النظام الاجتماعى التى أدت فى نهاية المطاف إلى الإضرار بالمرأة، كما سيسلط الضوء على عمل الأجيال الجديدة من الناشطين والسياسيين والقيادات النسائية من جميع الأعمار التى تخلق ديناميكية جديدة لاستعادة توازن القوى.

وأضاف دوجاريك أنه من المقرر أيضًا أن يتوجه الأمين العام الخميس القادم إلى فالنسيا فى إسبانيا حيث سيزور القاعدة اللوجستية للأمم المتحدة فى كوارت دى بوبليت للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها، وسيلتقى أيضًا بطلاب الجامعات ويعقد حوار حول أكثر القضايا إلحاحًا

كما سيسافر إلى مدريد حيث من المتوقع أن يلتقى برئيس الوزراء بيدرو سانشيز ويلتقى بالملك فيليب السادس كما سيلتقى مع نائب الرئيس للانتقال البيئى، تيريزا ريبيرا، ويشارك فى مائدة مستديرة مع رواد الأعمال فى مجال المناخ.