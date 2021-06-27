أرملة مبتكر برنامج مكافحة الفيروسات: مكافى لم يكن لديه أى ميول انتحارية

فاطمة شوقى

قالت أرملة رجل الأعمال المثير للجدل ومبتكر برنامج الفيروسات، جون مكافى، إن زوجها لم يكن لديه ميول انتحارية، وتلقى باللوم فى هذه المأساة على السلطات الأمريكية بعد العثور عليه ميتا فى زنزانته الواقعه فى مدينة برشلونة بإسبانيا.

قالت جانيس: "كانت كلماته الأخيرة لي: أنا أحبك وسأتصل بك في الليل"، لن يستسلم أبدًا بهذه الطريقة، ولن يأخذ حياته بهذه الطريقة أبدًا.

ودعت جانيس مكافي إلى إجراء تحقيق كامل، قائلة إنها تريد "إجابات عن كيفية حدوث ذلك"، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وطالبت جانيس مكافي في حديثها للصحفيين خارج السجن بإجراء تحقيق كامل، قائلة إنها تريد "إجابات حول كيفية حدوث ذلك"، وذلك فى الوقت الذى أكدت فيه محكمة العدل العليا فى كتالونيا إنه يجرى التحقيق فى سبب وفاة مكافى.

وجاءت وفاته بعد أن قضت محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالمحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد هذا الأسبوع بإمكانية تسليم مكافي إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه هناك، ووفقًا لوثائق المحكمة، كان من الممكن استئناف هذا القرار أمام هيئة قضاة أكبر في نفس المحكمة.

قال مسؤول في السجن، طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة سى إن إن على نسختها الإسبانية، إن مكافي كان له زميل في الزنزانة، لكن هذا الشخص لم يكن في الزنزانة وقت العثور عليه ميتًا، وأضاف المسؤول أن الشخص الآخر كان يمارس أنشطة عادية أخرى في السجن. ولدى سؤاله عما إذا كانت السلطات قد فرضت إجراءات مراقبة خاصة على مكافي في زنزانته ، قال الضابط: "لا أعرف".

تم القبض على مكافي في إسبانيا في أكتوبر بعد اتهامه في الولايات المتحدة بالتهرب الضريبي قبل أشهر، يُزعم أنه لم يقدم ضرائب لمدة أربع سنوات على الرغم من حصوله على دخل المليونير بين عامي 2014 و 2018 من الترويج للعملات المشفرة ، واستشارات الوظائف ، والمحادثات ، وبيع حقوق قصة حياته في فيلم وثائقي ، وفقًا لوثائق المحكمة. لم يتم تحديد المبلغ المستحق عليه في لائحة الاتهام.

كما تم توجيه الاتهام إلى مكافي ، مؤسس شركة برامج مكافحة الفيروسات التي تحمل اسمه، والتي لم يعد ينتمي إليها ، في مارس بتهم أخرى تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال. ادعت وزارة العدل الأمريكية أنه شارك مع شريك تجاري في مخطط حقق أكثر من 13 مليون دولار من خلال الترويج الخاطئ للعملات المشفرة للمستثمرين.