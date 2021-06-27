اليوم السابع
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أكرم القصاص
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آيسلندا أول دولة أوروبية تلغى جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا

الأحد، 27 يونيو 2021 09:19 ص
آيسلندا أول دولة أوروبية تلغى جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا، خاصة وأن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وحسب موقع روسيا اليوم، بداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87% بينما تم تطعيم حوالي 60% منهم بالكامل.

 


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