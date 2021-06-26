اليوم السابع
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5 ثمار يمكنك تضمينها فى نظامك الغذائى للمساعدة فى بناء المناعة

السبت، 26 يونيو 2021 03:00 م
5 ثمار يمكنك تضمينها فى نظامك الغذائى للمساعدة فى بناء المناعة البرتقال
كتب - محمود جلال

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معظم الناس يبحثون عن وسائل لتقوية لبناء المناعة، وفي هذا التقرير نتحدث عن أهم الفواكه لتعمل نظامك الغذائي لبناء المناعة، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الموز

 
هذه الفاكهة ممتازة لتحسين صحة الأمعاء والارتقاء بمزاجنا، يوفر الموز مقاوما لجسمنا، ويساعد في نمو البكتيريا في أمعائنا ويساعد على إطلاق الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والتي تعد ضرورية لوظيفة المناعة وصحة الدماغ والتى تمنحنا الطاقة طوال اليوم.
 
 

البرتقال:

 له فوائد صحية هائلة وينتمى إلى عائلة الحمضيات، كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض ونزلات البرد والأنفلونزا.

التفاح:

هذه الفاكهة هي مصدر غني بالألياف وفيتامين ج وفيتامين ب ومضادات الأكسدة هذا يجعلها خيارا مناسبا لتضمينها في النظام الغذائي لأنها يمكن أن تعزز المناعة السليمة والهضم الجيد والبشرة المتوهجة.

فاكهة القشطة :

 مصدر غني بفيتامين سي ، وهو عنصر غذائي يعزز جهاز المناعة ، ويحافظ على صحة الجلد ويساعد في إصلاح الجروح ، الفاكهة غنية بالبوتاسيوم وتساعد في تعزيز صحة القلب، كما يمكن أن تساعد فى السيطرة على مرض السكري والوقاية من السرطان.

فاكهة القشطة
فاكهة القشطة

التوت : 

يحتوي على تركيزات عالية  من مركبات الأنثوسيان والمركبات التى تعزز من البكتيريا النافعة التى تعزز من أداء الجهاز المناعي، مصدر مهم للكربوهيدرات ومضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك.

 

جهاز المناعة

الصحة

نظامك الغذائي

فوائد الموز

فوائد التوت

فوائد التفاح

فوائد فاكهة القشطة

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