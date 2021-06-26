5 أطعمة تدعم قوة الإبصار وصحة العينين أبرزها المكسرات والتونة

كتبت سماح لبيب

قوة البصر تأتى دائما من التغذية السليمة وتناول أطعمة صحية منذ اليوم الأول للحياة في الطفولة وحتى التدرج في العمر والوصول إلى مراحل متقدمة فى الشيخوخة، ولابد من حماية العينين والعناية بهم من خلال الكشف الدائم ومتابعة أى آثار تضرها لأنها الوسيلة الأولى للتعايش بصورة طبيعية والرؤية الجيدة.

وذكر موقع "health line " إن الصيام لفترات طويلة لا يؤثر على قوة النظر ولكن التأثير هنا من الضعف العام للجسم وعدم تعويضه بالفيتامينات والخضراوات اللازمة التى تعزز من قوة الإبصار إلى جانب التغذية العامة للجسم من النظام الغذائي المتبع بصورة يومية.

وأضاف التقرير الطبي أن حماية العينين تبدأ بطبق الطعام الذى يتناوله الإنسان على مدار الثلاث وجبات يوميًا، حيث إن هناك الكثير من المواد الغذائية لا غنى عنها فى الحياة اليومية لكل فرد وأهمها أوميجا 3 والأحماض الدهنية واللوزتين والزنك وفيتامينات cوe والتى تساعد فى تجنب مشاكل الرؤية مثل ضمور مركز إبصار العين والمياه البيضاء.

كما أن هناك أطعمة أخرى لابد من تناولها بشكل منتظم وتساعد فى الصحة الجيدة للعين والتى لابد من التركيز عليها فى وجبة الإفطار وأهمها:

1 الخضراوات الورقية مثل السبانخ والليفت والكرنب .

2 السلمون والتونة، وغيرها من الأسماك الغنية بالدهون .

3 البيض .

4 المكسرات .

5 الفول وغيره من مصادر البروتين

وقال التقرير إنه من الضرورة اتباع نظام غذائى متوازن لتجنب الإصابة بالأمراض التى تسبب ضعف النظر، حيث إن الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكر من النوع الثاني من الأسباب الرئيسية للعمى فى البالغين، ولابد من اتباع نظام غذائى متوازن يساعد فى الحفاظ على وزن صحى.