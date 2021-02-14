تعرف على أبرز 7 فحوصات قبل الخضوع لعملية الليزك.. فحص حدقة العين أهمها

ندى سليم

عمليات الليزك لتصحيح النظر من أكثر العمليات التي عليها اقبالا خلال العقود الأخيرة والتي تتطلب تدخل جراحى بسيط يساعدك في استعادة قوة نظرك من جديد، إلان أن السطور التالية ترصد لك أهم الفحوصات والإجراءات التي يجب الخضوع لها قبل إجراء العملية، طبقا لتقرير نشر في BOLD SKY





ومن أهم الفحوصات التي يجب الخضوع إليها حتى لاتصاب بمضاعفات جراء عملية الليزك الآتى:



1. رسم خرائط القرنية :



لابد من الخضوع لرسم خرائط القرنية، والتي تستهدف رصد حدة البصر لديك وتسهم أيضا في قياس العضلات وحجم بؤبؤ العين وهيمنة العين.

2. فحص الفيلم الدمعى للعدسات :



فلابد من إجراء فحص دمعى للقرنية والعدسات وشبكية العين والأعصاب البصرية، للكشف عن اى مرض داخل العين يمكن أن يؤثر على نتائج العملية.

3. قياس حدقة العين:



فلابد من قياس حجم بؤبؤ العين في الإضاءة المنخفضة والذى يعمل على تقييم مدى جودة صورتك بعد الجراحة الانكسارية.

4. تصوير ثلاثي الأبعاد للقرنية:



والتي يمكنك من خلالها رصد اية تشوهات دقيقة بسطح القرنية.

5.قياسات الانحرافات



والذى يستهدف الكشف عن وجود اية انحرافات عالية بسطح القرنية والتي قد تؤدى الى مضاعفات خطيرة إذا تمت العملية دون الكشف عنها.

6.شكل القرنية



والذى يستهدف تحديد شكل القرنية والتى تكشف إذا كانت شديدة التسطح أو التحدب حتى يتم إجراء التعديلات اللأزمة لها.

7. التأكد من مدى جفاف العين:



فأن جفاف العين قد يعرضها للعديد من المضاعفات الخطيرة خلال العملية فلابد من التأكد من توافر كمية من السائل المغطي للعين، وإذا لم يتوفر لابد من معالجته قبل إجراء العملية .