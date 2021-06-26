وزير النقل يحيل ناظر محطة إسكندرية ومسئولى الحجز للتحقيق لعدم وجود صرافى تذاكر

كتب ـ رضا حبيشى

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة ب محطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وكذلك متابعةأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير اعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق الفوري بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشابيك التذاكر، مما أدى الى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب بدون تذاكر بالمحطة وعدم نظافة المحطة، كما وجه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

كما وجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول اي راكب بدون تذكرة، وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك تسهيلا على المواطنين.

وكلف وزير النقل خلال تفقده أرصفة المحطة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة، وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت كما التقى الوزير بعدد من المواطنين خلال جولته والذين قاموا بطلب تعديل في بعض المواعيد وتسيير قطارات الى بعض المدن حيث أكد الوزير على دراسة هذه المقترحات لتنفيذها بما لايؤثر على انتظام جداول التشغيل الحالية.

وشدد الوزير على مسئولية ناطر المحطة عن كل يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة وتقديم كافة التسهيلات للركاب وان يتسابق الجميع لخدمة الركاب وضرورة الانضباط التام لكل الموظفين مؤكدا لامكان لمتهاون او مقصر في عمله.