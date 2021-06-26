وزير الزراعة: لدينا 9 مزارع فى دول أفريقيا ونصدر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة.. صور

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة فى العالم، وفى فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة، مضيفا: "صدرنا بقيمة 33 مليار جنيه فى 2020، كما فتحنا سوقا يابانية لأول مرة فى التاريخ، وكذلك أسواق جديدة فى نيوزيلاندا والبرازيل.

وأضاف القصير خلال الجلسة الحوارية التى يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: "لدينا 9 مزارع فى دول أفريقيا ومن بينها زانزيبار وإريتريا، حيث نستخدمها كمراكز بحثية ومزارع لإنتاج التقاوى، ونتجه لفتح مزارع جديدة فى دول أخرى كالجزائر وجنوب السودان".

وتابع القصير: "لدينا أكثر من 20 منطقة معتمدة للاستثمار الداجنى على مستوى الجمهورية، كما أن قطاع الزراعة يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، مشروع تبطين الترع يهدف لحماية الترع واستخدامها فى الرى لتعزيز موارد الري".

بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.