وزير الزراعة: نتجه لتوفير موارد مائية للتغلب على أزمة المحدودية.. صور

كتب محمد السيد - تصوير عمرو مصطفى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن هناك اتجاه لتوفير موارد مائية للتغلب على أزمة محدودية المياه، مؤكدا أن مصر بدأت تتجه لحلول أخرى لتوفير موارد مائية والتغلب على أزمة محدودية المياه مثل محطة المحسنة ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبا.

وأضاف القصير خلال الجلسة الحوارية التى يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن المشكلة التى نعانى منها حاليا أيضا مسألة تفتيت الحيازة، متابعا:"فمن قبل كان متوسط حيازة الفرد فدان أو فدان ونصف، وحاليا أصبح متوسط الحيازة 2 قيراط، ومن ثم ليس هناك تنسيق في احتياجات المياه".

بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المفتوحة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.















































































































