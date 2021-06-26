وزير التنمية المحلية: نسعى لتمكين الشباب وبناء صف ثانى من القيادات المحلية

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى توليه الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج، مشددًا على سعى الوزارة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات فى ظل مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى والتحول الرقمى والإصلاح الإدارى، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة فى المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقى الشركاء.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن كل ذلك يصب فى تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف ثانى من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق توجهات الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى بأسلوب علمى لتطوير الإدارة المحلية بما يحقق فى النهاية طموحات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والوصول الى رضائهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بجهود مميزة نحو تطوير النظم المحلية فى كثير من المحاور أهمها التطوير المؤسسى وبناء القدرات للعاملين بالمحليات حيث تم العمل على تطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة العمل المحلى والاصلاح الإدارى للوحدات المحلية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة.

كما لفت شعراوى، إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لإعادة الانضباط إلى منظومة العمل المحلى وتطوير أداء العاملين فى المحليات وفى هذا الشأن تم تطوير الهيكل الإدارى للوزارة ليتناسب مع المهام المكلف بها، وكذلك العمل على تطوير الهياكل الإدارية للمحافظات بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولى حيث تم إعداد هيكل تنظيمى لمحافظتى قنا وسوهاج للتطبيق على الحافظتين كنموذج تجريبى وسيتم تعميمه على باقى المحافظات بعد الدراسة الجيدة لآثاره الإيجابية وذلك بعد تشكيل لجنة بمشاركة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة الهياكل الإدارية للمحافظات وتطويرها لتتناسب مع المهام الحالية ولكى تتضمن التوزيع المتوازن للملفات بين القيادات التنفيذية بالمحافظة واستحداث بعض الإدارات منها إدارة عامة للتنمية الاقتصادية , إدارة للمشاركة المجتمعية، إدارة لتحسين الخدمات، إضافة المركز التكنولوجى كتقسيم إدارى داخل هيكل المحافظة.

وأوضح شعراوى أنه تم الاهتمام أيضاً بمحور رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بهدف خلق قيادات قادرة على إدارة الأزمات ودفع عجلة التنمية تم التوجيه بإعداد برامج تنمية القدرات وتكوين صف ثان والقيادات الجديدة بالإدارة المحلية على مستوى الوزارة والمحافظات وكذلك الإعداد وتنفيذ حقائب ودورات تدريبية لنواب المحافظين وسكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين على حوكمة الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجى وتعبئة الموارد المحلية، لافتا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية وبالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من جهة ومع المحافظات من جهة أخرى وبشكل مباشر من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأكاديمية أو بروتوكولات التعاون الثلاثية التى يتم توقيعها بين الوزارة والمحافظة والأكاديمية لتلبيه احتياجات المحافظات من التدريب (برنامج ديوانى كفء) وتحقيق رؤية الوزارة فى الارتقاء بالعنصر البشرى بالجهاز الإداري بالمحافظات وضمان استفادة المحافظات من عمليات التدريب كما تقدم الوزارة الدعم المالى اللازم لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية على كافه المستويات التنظيمية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يتضمن تطوير وإعادة هيكله مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذراع التدريبى للوزارة, هذا التطوير سيشمل النواحى المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية بالإضافة إلى تنميه علاقات المركز الدوليه والاعلاميه وتقييم وبناء قدرات العاملين به والعمل على حسن الاستفادة من امكانياتهم وتوظيفها بالشكل الامثل وصولا لتحويله إلى أكاديمية للتنمية المحلية .

وأكد "شعراوى " أنه وجه قطاع التدريب بالوزارة ببناء خطط طموحة لتنمية قدرات العاملين بالمحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية وتحديد أهم المجالات والملفات المهمة فى إطار خطط وتوجهات الحكومة، وقال الوزير أنه مركز التدريب بسقارة يشهد تنفيذ 130 دورة تدريبيه سنوياً يستفيد منها حوالى 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوع تدريبى بإجمالى 800 يوم تدريبى خلال فتره 10 شهور، كما تم خلال الفترة الماضية تنفيذ دورة تدريبيه مكثفه لعدد 18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالى 50 ساعة وكذا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفه على مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القياديه بالمحليات، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بإجمالي 13 يوم تدريب لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والادارة الهندسية والتخطيط العمرانى والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء على تطبيق منظومه الاشتراطات البنائيه الجديدة فى عام 2021.

وتابع شعراوى أنه تم تنفيذ دورة مكثفه لعدد 27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقية يمثلوا 20 دوله لمدة اسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الجا التابعة للاتحاد الأفريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمه المدن الأفريقية ووزارة الخارجية، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولى والـ GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات فى تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز، كما تم توفير فرص للتدرب الخارجى للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدرب للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولى بالتعاون مع وزارة الخارجية لعدد (27) متدرب يمثلون (20) دولة لمدة (14) يوم تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن من أبرز البرامج التدريبية التى يقوم بها مركز تدريب سقارة أيضاً دورة إعداد المدربين TOT بمتوسط 150 متدرب سنويا (دورات اساسيه وتخصصيه) ودورة اعداد قادة المستقبل ودورة القيادات النسائية التنفيذية وحزمه من الدورات والبرامج المتكاملة لتدريب القيادات المحلية من رؤساء مراكز ومدن واحياء ووحدات قرويه فى كافه المجالات التى تهم المحليات والقوانين المتعلقة بها واستراتيجية مصر 2030 وآليات تحقيقها على المستوى المحلي.