وزير التعليم العالى يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، أعمال التجهيزات بمبنى مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية بجامعة بنها، وذلك برفقة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وحضور لفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات.



استهل الوزير زيارته لجامعة بنها بتفقد مبنى مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة، ويحتوى المركز على 13 معمل للحاسب الآلى بسعة 650 جهازا ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS، كما أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة وإنترنت فائق السرعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام أتاحه المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.



وأشاد الوزير خلال الزيارة التفقدية بإمكانيات المركز التى ستعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة (القطاع الصحى كأسبقية أولى)، إضافة إلى تأهيل الكادر الإدارى والفنى بما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة وتكوين بنوك للأسئلة.



وصرح الوزير على هامش تفقده لمبنى مركز الاختبارات المركزية بجامعة بنها أن القيادة السياسية وجهت بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة الجامعات والمعاهد، ورصدت الدولة 7.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات الحكومية.



هذا وقد قام المركز بعقد أول اختبار تجريبى لطلاب كلية الطب البيطرى وعقد اختبار منتصف الفصل الدراسى الأول لطلاب كلية العلاج الطبيعى لعدد 9 مقررات لنحو 1000 طالبًا واختبار منتصف الفصل الدراسى الأول لطلاب كلية التمريض لعد 8 مقررات بإجمالى 900 طالبًا، كما تم عقد أول اختبار رسمى على نظام للفصل الاختبارات الدراسى الأول لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى لعدد 8 مقررات، فيما يتم الآن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لكل من: (كلية التمريض – كلية العلاج الطبيعى – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى (برنامج المعلوماتية الطبية المستوى الأول).



كما شهدت زيارة الوزير لجامعة بنها مساء اليوم تفقد المكتبة المركزية والمقامة على مساحة 1000 متر وتسع 300 طالبًا فى نفس الوقت ومزودة بخدمة الإنترنت، وتحتوى المكتبة على جناح للمكتبة الرقمية حيث يستطيع المتردد على المكتبة استخدامها للدخول على بنك المعرفة المصرى، كما تحتوى على قاعة متعددة الاستخدامات للإطلاع والتدريب.



ويوجد بالمكتبة المركزية مجموعة منتقاه من الكتب والمراجع والرسائل العلمية فى مختلف القطاعات الطبية والإنسانية والعلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الأساسية وعلوم الحياة.