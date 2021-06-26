وزيرة التضامن تتفقد أول مركز لعلاج التوحد بمحافظة مطروح

كتب مدحت وهبة

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد، والذى تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800متر مربع.

ويضم المركز 11غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسى ووظيفى، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.



وأطلعت القباج على الخدمات التى يقدمها المركز لأبناء المحافظة، مقدمة التهنئة لمحافظ مطروح والقائمين على المركز الذى يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة مطروح.



ودونت وزيرة التضامن كلمة على لوحة شرف المركز، نصها كالتالي:" كل فخر وسعادة أن أرى هذا الوعى والجهد والحب والعلم فى هذا العمل الرائع، وأتمنى أن أساهم بالمزيد ".



وتختتم القباج زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "7"، والتى تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعى، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها 17ابنا تتراوح أعمارهم من 16إلى 17عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.