نص تحقيقات جامعة كفر الشيخ بشأن شكوى مواطن ضد الخدمة الطبية بالمستشفى

وأوضحت إدارة الجامعة أن مسئولي الشئون القانونية انتقلوا إلى مقر المستشفى الجامعي لأخذ أقوال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والمدير الإداري بالمستشفى، وكافة فني الآشعة المتواجدين والأطباء المتخصصين وأفراد الأمن الإداري المتواجدين أثناء الواقعة، والذين أجمعوا على أن المواطن المذكور قد تقدم لعمل آشعة (رنين) مجانية على الفقرات العنقية منذ حوالي 15 يوماً، وقد تمت الموافقة على إجراء الفحوصات في تاريخه وعمل الآشعة بالمجان عليه، وقد انتهى الطبيب المختص من عمل التقرير في الموعد اللازم، إلا أن المواطن لم يحضر لطلب التقرير إلا يوم الخميس الموافق 24/6/2021، وبهذا فهو لم يحضر في الموعد المُخصص له وحضر بدون موعد مُسبق.

وأضافت إدارة الجامعة أن المواطن اقتحم غرفة الرنين المغناطيسي أثناء عمل أشعة لمريض آخر، والتي يُمنع الدخول فيها لغير العاملين، بناءاً على تعليمات لجنة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى لما لها من خطورة لقوة الجذب الشديدة لمن يحمل أي قطعة معدنية، لخطورة ذلك عليه وعلى المتواجدين فرفض المواطن الالتزام بالتعليمات وأصر على البقاء داخل الغرفة لطلب التقرير.

وتوجه فنيو الأشعة إلى المواطن فوراً وطلبوا منه الانتظار في الاستراحة خارج الغرفة، حيث أن تواجده في هذا المكان يشكل خُطورة عليه، لحين انتهاء الطبيب المُختص من أخذ عينة من مريض مُصاب بالسرطان تحت جهاز السونار وفور الانتهاء منها سوف يتم تسليمه التقرير إلا أن المواطن رفض ترك غرفة الأشعة ورفض الانتظار للحصول على تقرير الرنين الخاص به كما طُلب منه، وقام بالتعدي على فني الأشعة بألفاظ غير لائقة والتعدي أيضاً بالأيدي، وقام بتسجيل الفيديو من تليفونه الخاص والذي ثبت من خلاله أنه لم يتعدى عليه أحد وأنه يتواجد بكامل حريته، في حين أثبتت نتائج الأشعة للمواطن أن حالته طبيعية وليست طارئة.

وفي ضوء ما تقدم من نتائج التحقيق فى الواقعة، تحتفظ إدارة الجامعة بحقها الكامل في مُقاضاة المواطن الذي أساء للعاملين بمستشفياتها، وأساء لصورة الجامعة بدون وجه حق.

الجدير بالذكر أن مستشفى جامعة كفر الشيخ تستقبل يومياً نحو (600) حالة بالعيادات الخارجية وعدد (50) حالة بقسم الأشعة وعدد (100) حالة بقسم المعمل وتجرى عمليات جراحية كبرى وصغرى بمعدل (30) حالة يومياُ وتستقبل حالات لمرضى كورونا وقد تعدت (800) حالة منذ بدء العزل، ويتم تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر وفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة والإجراءات الاحترازية .

وتوضح إدارة الجامعة أنه من الضروري النظر بعين الاعتبار إلى الدروس المستفادة من تجربة الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لفيديوهات هدفها الإثارة والإساءة إلى مؤسسات الدولة، ويأتي في مقدمة هذه الدروس تقديم الشكوى من خلال الطرق الشرعية والقانونية المحددة وذلك عن طريق بوابة الشكاوي للحكومة المصرية أو التقدم بشكوى مباشرة لمكاتب المسئولين عن موضوع الشكوى، وانتظار الرد الرسمي بشأن شكاوى المواطنين على ذلك، كما أن الاستخدام غير الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي والتسبب في إثارة الرأي العام والإساءة الصورة مؤسسات الدولة اعتمادا على معلومات كاذبة يوقع صاحبها بتحمل المسئولية القانونية لذلك.

وتهيب جامعة كفر الشيخ بالمواطنين الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم السير وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم بثها من خلال هذه المواقع، ومراجعة المصادرة الرسمية للتعرف على دقة ما يُثار على هذه المواقع.

كما تهيب الجامعة بوسائل الإعلام وكافة مؤسسات التوعية، بتنمية وعي المواطنين بمخاطر الاستخدام غير الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الكذب والتضليل والاستغلال التي يلجأ إليها البعض في استخدام هذه الوسائل والتوعية بالجرم الذي يعاقب عليه القانون جراء الاستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي.