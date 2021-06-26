مصرع مواطن غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر أبو الأخضر بالشرقية

لقى مواطن مصرعه غرقا بمياه بحر أبو الأخضر، دائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، إثر سقوطه بسيارته بمياه البحر، تم استخراج الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوكبير، وإخطار النيابة العامة، برئاسة محمد الشربينى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول" عماد ال ع" 46 عاما جثة هامدة.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ملاكى بداخلها المتوفى بمياه بحر أبو الأخضر أمام قرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير، وتم انتشال جثة المتوفى من قبل الإنقاذ النهرى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.