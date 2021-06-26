مركز شباب العريش ينفذ حملة لنظافة الشاطئ

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ مركز شباب مدينه العريش مشروع خدمة عامة لنظافة منطقة المحطة على شاطئ بحر العريش.

قال ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش ، انه شارك فى الحملة 30 شابا من فريق الناشئين بالمركز قامو بنظافة وتجميل للمنطقة الواقع بها إدارة الشباب والرياضة بالعريش .

واشار صلاح الشريف مدير إدارة العريش ، ان منطقة الشاطئ تشهد تنفيذ كافة الأنشطة الرياضية الشاطئية وتم ملعب كرة القدم الشاطئ وملعب الكرة ال طائرة الشاطئية.

وفى سياق متصل نفذ عددا من الشباب بمنطقة المساعيد غرب العريش نظافة للشاطئ ، خلالها قاموا متطوعين بجمع كميات من المخلفات على امتداد شاطئ المساعيد .

وكانت شهد شاطئ وسط مدينة العريش امس ، تنفيذ مجموعة من شباب شمال سيناء ، حملة لتنظيف الشاطئ فى مبادرة مجتمعية أطلقتها جمعيات أهلية تحت إشراف مجلس مدينة العريش .



حملة لنظافة الشاطئ (2)



حملة لنظافة الشاطئ (3)



حملة لنظافة الشاطئ (4)



حملة لنظافة الشاطئ (1)

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