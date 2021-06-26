اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية لأول مرة بإدارات الديوان العام

السبت، 26 يونيو 2021 02:27 م
محافظ بورسعيد: تطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية لأول مرة بإدارات الديوان العام جانب من الاجتماع
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن إدارات الديوان العام تشهد تطوراً كبيراً فى مستوى الأداء والخدمات المقدمة ، وذلك فى ظل التحول الرقمى الذى شهدته كافة إدارات الديوان العام ، وتطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية لأول مرة. 

 
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد مازالت تشهد بداية انطلاق عدد من المشروعات القومية التى يتم تطبيقها فى بورسعيد أولا استعدادا لتعميمها على باقى المحافظات .
 
وعقد محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، اجتماعا ، مع المهندسة نيرمين نشأت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال داخل الإدارة ومناقشة عدد من الملفات ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد .
 
واستمع "الغضبان"، لشرح موجز من "مديرة التخطيط العمراني " حول تطورات سير العمل داخل الإدارة ، حيث تم استعراض نتائج الأعمال التنسيقية بين الإدارة و عدد من الجهات المختصة حول المشروعات التى تشرف عليها إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وكذلك متابعة آخر تطورات العمل فى عدد من الملفات المتعلقة ببرامج المنظومة الرقمية للإدارة .
 
 
 

 


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