محافظ بورسعيد: تطبيق أنظمة رقمية وتكنولوجية لأول مرة بإدارات الديوان العام

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد مازالت تشهد بداية انطلاق عدد من المشروعات القومية التى يتم تطبيقها فى بورسعيد أولا استعدادا لتعميمها على باقى المحافظات .

وعقد محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، اجتماعا ، مع المهندسة نيرمين نشأت مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال داخل الإدارة ومناقشة عدد من الملفات ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد .

واستمع "الغضبان"، لشرح موجز من "مديرة التخطيط العمراني " حول تطورات سير العمل داخل الإدارة ، حيث تم استعراض نتائج الأعمال التنسيقية بين الإدارة و عدد من الجهات المختصة حول المشروعات التى تشرف عليها إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وكذلك متابعة آخر تطورات العمل فى عدد من الملفات المتعلقة ببرامج المنظومة الرقمية للإدارة .