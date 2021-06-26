لجنة لاستخراج جثة شاب فقد حياته على عمق 12مترا تحت الأرض لتنقيبه عن آثار بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها فى واقعة مصرع شاب، بعد انهيار أعمال حفر عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، حيث طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، لمعاينة أعمال الحفر التى تمت داخل الفيلا سالفة الذكر، وبيان مدى إمكانية استخراج جثمان المتوفى من على عمق 12 متر، مع توافر شروط الحماية والسلامة على الأشخاص والممتلكات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أحد المتهمين بتفاصيل تورطه وأخرين فى عملية تنقيب غير شرعى عن الآثار داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وأسفرت أعمال الحفر عن مصرع أح المشاركين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.