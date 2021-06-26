فوائد الرمان للحوامل.. يحمى من تشوهات الأجنة ويعالج فقر الدم

ندى سليم

يحمل الرمان فوائد صحية عديدة تجعله خيارا صحيا جيدا أثناء فترة الحمل، وقد كان قدماء المصريين يستخدمونه كدواء لرفع الخصوبة، نظرا لأنه غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا" فمن أبرز فوائد الرمان خلال الحمل:



1.مصدر ممتاز للألياف



يقول العديد من الخبراء إن نصف كوب من ثمرة الرمان يحتوي على خمسة جرامات من الألياف.

2. مصدر جيد للحديد



لابد من التأكد من وجود كمية كافية من الحديد في الجسم أثناء الحمل ، تراجع مستويات الحديد يؤدي إلى خطر الإصابة بفقر الدم، الذى يتسبب في بعض المشاكل الخطيرة لصحة طفلك، مثل الولادة المبكرة أو ولادة الطفل بوزن منخفض.

3. مصدر هام لفيتامين سي



يحتوي الرمان على كميات عالية من فيتامين سي الذى يعزز مناعة المرأة الحامل ويساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة المختلفة في جسمك ، مما يسهل عليك الحصول على الفائدة الكاملة من الحديد، ويسهم في إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين بنيوي للحفاظ على عظامك وعظام طفلك ونموه العقلى.

4. مصدر جيد لفيتامين ك



تحتوي فاكهة الرمان أيضًا على مستوى عالٍ من فيتامين K الذي يلعب دورًا حيويًا في تقوية عظامك كما أنه سيساعد في تطوير قوة عظام طفلك، وعلاج تخثر الدم الذي يمكن أن يحدث أثناء الحمل.

5. مصدر جيد للبوتاسيوم



البوتاسيوم هو أحد المعادن التي تلعب دورًا مهمًا في كل ما يتعلق بالحفاظ على السوائل فى الجسم.

6. مصدر جيد لحمض الفوليك



تحتوي فاكهة الرمان على كمية عالية من حمض الفوليك وهو أحد أهم المكونات التي يجب مراعاة تناولها أثناء الحمل لأنه يعزز نموك ونمو طفلك.