فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الأول معمارى والخامس عالميا بتصميم الزلازل فى أمريكا

فاز فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول معمارى والتصنيف الخامس عالميا فى مسابقة تصميم الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، أن الفريق الطلابى الفائز تابع لمنظمة EERI ويقوم بالمشاركة سنوياً فى مسابقة تصميم الزلازل SDC، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع دراسة هندسة الزالزل لدى طلاب الجامعات، توفير فرصة لطلاب بكالوريوس الهندسة المدنية للعمل على تصميم مشروع عملى وبناء منشأ فعال من حيث التكلفة ومقاومة التحميل الزلزالي، إلى جانب تعزيز أنشطة EERI بين طلاب الهندسة المدنية، وتشجيع المشاركة الدولية فى هذه الأنشطة.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن كل فريق يقوم بتصميم نموذج بناء شاهق الارتفاع مصغر (مصنوع من خشب البلسا) يتم اختباره على طاولة اهتزاز.

يتم الحكم على فرق الطلاب بناء على مقترح التصميم، والشكل والتصميم المعمارى للمنشأ، وقدرته على التوافق مع معايير التصميم والقيود، والتنبؤ التحليلى أداء المنشأ، واستجابة المنشآت أثناء اختبار طاولة الاهتزاز.

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت بمدينة سياتل حيث كانت مهمة المسابقة إعداد التقارير والتصميمات المطلوبة لمستشفى شاهق الارتفاع مكون من 20 طابقًا بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج العاجل لمرضى وكورونا، مشيرا إلى أن المسابقة لها أربعة مخرجات هي: التسليمات الجيوتقنية: كان مطلوبًا من الفريق تقديم تقرير جيوتقنى من 12 صفحة يجيب على سلسلة من الأسئلة على معلومات الموقع، استهدفت الاسئلة المفاهيمية / الافتراضية المتعلقة بالقضايا المحتملة لتصميم المبنى الأصلي، وكذلك تصنيف الموقع، وطيف التصميم المستهدف، واختيار الحركة الأرضية، وتضمنت الأسئلة المفاهيمية جيولوجيا الموقع والمخاطر الجيوتقنية المحتملة أثناء الزالزل.