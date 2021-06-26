فريق هندسة عين شمس يفوز بالمركز الثالث بمسابقة روبوثون لعام 2021

فاز فريق RAND-E المكون من طلاب السنة النهائية ببرنامج الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والتابعين لمعمل الروبوتات والتحكم الاّلى بالجامعة، بالمركز الثالث فى مسابقة Robothon Grand Challenge 2021 المنظمة سنويا من قبل جامعة ميونخ التقنية فى الفترة من 14\5\2021 إلى 22\6\2021.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة أن الفريق تمكن من إتمام جميع المهام المحددة، وتمكن أيضًا من القيام بذلك فى نصف الفترة المتاحة لباقى الفرق الخمسة عشر المتقدمة، وبناء على ذلك، تم منحهم جائزة" Lightspeed" الخاصة.

ويتكون الفريق الفائز من: م. عبدالرحمن صلاح فرحان، م. عبدالرحمن مدحت بسيونى، خالد شوقى العنانى، عبدالرحمن عمرو جمال، عمرو مصطفى كمال، مايكل أشرف بحور، محمد عادل التهامى، يوسف طاهر عفيفى، تحت إشراف د. شادى أحمد ماجد ود. محمد إبراهيم عوض.

جدير بالذكر أن مسابقة Robothon Grand Challenge 2021 أقيمت من قبل الجامعة التقنية فى ميونيخ (TUM). وتهدف إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأهمية كتفكيك وفرز النفايات الإلكترونية، وقد تقدمت فرق من جميع أنحاء العالم للمشاركة فى المسابقة.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم منح الفرق المؤهلة أربعة أسابيع لتطوير حل ذاتى لتنفيذ على لوحة مهام المسابقة، وتلقى كل فريق لوحة المهام عن طريق البريد وتم استخدام منصة الروبوت الخاصة بهم لتطوير حلول للمهام متباينة الصعوبة.

حيث كانت مهمة الفرق برمجة الروبوت الخاص بهم للضغط على زر على السبورة. كل ضغطة زر تكسب نقطة.

وتابع: ثم إدخال جسم فى ثقب: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم لإدخال سلك Ethernet فى الفتحة المخصصة له، تليها إدخال مفتاح فى الثقب: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم لالتقاط مفتاح وإدخاله فى ثقب المفتاح.

وبعدها تم إزالة البطارية، وقامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم لإزالة البطاريات من علبة البطارية، وإعادة تدوير البطارية: قامت الفرق ببرمجة الروبوت الخاص بهم للضغط على زر أسفل الحفرة باستخدام بطارية من المستوى الرابع.

تم تقييم الفرق بناءً على عدد المهام التى أكملوها والوقت المستغرق لاستكمالها. تمكن الفريق المصرى من إتمام جميع المهام والحصول على الدرجة كاملة

وقد تقاسم المركز الأول بالتساوى كلا من فريق RoboPig وفريق RoboTHIx، كما منحت جائزة المركز الثانى لفريق Ewas.

وحصل فريق RAND-E المصرى على المركز الثالث.

وعلى الرغم من تمكن فريق Schmalkalden من إكمال المهام إلا أنه فشل فى اختبار تغيير الموقع مما أدى إلى تحويل الـ20 نقطة التى اكتسبها إلى صفر.