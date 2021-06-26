اليوم السابع
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فتاة الفستان .. ننشر 8 محاذير على الطلاب قبل دخول الحرم الجامعى

السبت، 26 يونيو 2021 01:32 م
فتاة الفستان .. ننشر 8 محاذير على الطلاب قبل دخول الحرم الجامعى هل يوجد زى موحد بالجامعات
كتب ــ محمد صبحى

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بعد واقعة " فتاة الفستان" فى كلية الآداب بجامعة طنطا، والحديث حول تعرضها للتنمر بسبب ارتداء فستان داخل لجان الامتحانات ، ينشر "اليوم السابع" المحاذير الأساسية التي يجب على الطلاب اتباعها داخل الحرم الجامعى :-
 
1- لا يوجد dress code، وزى موحد لطلاب الجامعات.
2- هناك حرية للطلاب فى ارتداء الملابس ولكن يجب إلا تتعدى الحدود المقبولة.
3- لا يوجد قانون منظم لملابس الطلاب بالجامعات ولكن الأمر يعود لإدارة الجامعة كون الجامعات شخصية مستقلة.
4- بعض الجامعات اتخذت قرارات بحظر دخول الطلاب بالملابس الممزقة والبناطيل المقطعة.
5- لا يوجد ما يمنع بدخول الطالبات بالفساتين للجامعات ولكن محظور الملابس المخالفة للأداب العامة لاحترام قدسية الحرم الجامعى.
6- يحظر دخول  الطلاب الحرم الجامعى بالشورت والجلباب والشبشب والملابس الشفافة وارتداء الفيزون وارتداء البرومودا، حيث يعتبر ذلك وفقًا للوائح الجامعات مخالفة للتقاليد والأعراف الجامعية فضلاً عن كونها مخالفة الآداب العامة للمجتمع.
7- يحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد التجميل داخل الجامعة.
8-  يحظر ارتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات.
 
 

فتاة الفستان

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الجامعات

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اخبار مصرية

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جامعة طنطا

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