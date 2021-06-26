فتاة الفستان.. رئيس جامعة طنطا: الطالبة لم تقدم شكوى ونبحث التحقق من الواقعة

قال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا إن طالبة كلية الآداب بالجامعة، لم تتقدم بشكوى رسمية إلى الجامعة ولم تتبع القنوات الشرعية للحصول على حقها فى حالة حدوث ما ذكرته، موضحا أنه بموجب تقدم الطالبة بشكوى سيتم فتح تحقيق عاجل فى الموضوع واستدعاء الأطراف والاستماع للشهود واتخاذ القرار المناسب.
وأضاف الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا " فى تصريح لـ" اليوم السابع" ، أن الطالبة لم تتقدم بأى شكوى إلى الآن، ولكن بمجرد معرفة الواقعة بدأت الجامعة فى التحقق من الواقعة.
وكانت الطالبة حبيبة طارق، " فتاة الفستان " بجامعة طنطا، كشفت عن أزمتها مع مراقبي الامتحانات بسبب ارتدائها فستان في أحد امتحاناتها مؤخرا، قائلة: " كنت ذاهبة إلى الامتحان ودخلت إلى لجنتي وعندما أديت الامتحان خرجت لاستلام بطاقتى لأننا نسلمها عندما ندخل اللجنة، فسألني مراقب الامتحان.. أنت مسلمة أم مسيحية؟ فتعجبت من السؤال جدا، ونظر إلي نظرة غريبة وقالى خلاص خلاص.. وعندما خرجت وجدت 2 من المراقبين نساء واحدة جذبت الثانية إليها لكي تقول لها.. تعالى شوفي لابسه ايه!".
وأضافت حبيبة طارق: "لم يكن في رأسي أن هذا الكلام كله يخصني، أو أن كل هؤلاء ينظرون إلي بسبب فستاني، ولكن إحدى المراقبتين قالت لي.. انتى نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟!، وظلتا تتحدثان مع بعضهما البعض عني وأنا لم أر أي سبب للحديث عني بهذا الشكل، والمراقبتان واحدة كانت ترتدي النقاب والأخرى ترتدي الخمار، ووجهت إحداهما حديثها إلى الأخرى قائلة: دي مسلمة وقلعت الحجاب وقررت تبقى مش محترمة وقليلة الأدب وزمان كانت محجبة ومحترمة.. وأنا لم يكن في مخيلتي فكرة عن هذا الهجوم ضدي".
وأشارت الطالبة حبيبة طارق، إلى أن عميد كلية الآداب، اتصل بها بشأن قضيتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تنمروا عليها، أثناء الامتحانات.
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