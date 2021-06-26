فتاة الفستان.. رئيس جامعة طنطا: الطالبة لم تقدم شكوى ونبحث التحقق من الواقعة

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا إن طالبة كلية الآداب بالجامعة، لم تتقدم بشكوى رسمية إلى الجامعة ولم تتبع القنوات الشرعية للحصول على حقها فى حالة حدوث ما ذكرته، موضحا أنه بموجب تقدم الطالبة بشكوى سيتم فتح تحقيق عاجل فى الموضوع واستدعاء الأطراف والاستماع للشهود واتخاذ القرار المناسب.

وأضاف الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا " فى تصريح لـ" اليوم السابع" ، أن الطالبة لم تتقدم بأى شكوى إلى الآن، ولكن بمجرد معرفة الواقعة بدأت الجامعة فى التحقق من الواقعة.