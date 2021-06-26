عضو في مجلس السيادة السوداني يشدد على ضرورة إنجاح اتفاقية جوبا للسلام

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شدد عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الطاهر أبوبكر حجر، على ضرورة تضافر جهود الحكومة الإنتقالية والحاضنة السياسية وأطراف العملية السلمية وكل مكونات الشعب السوداني، لإنجاح إتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي تعد الطريق الصحيح لمعالجة جذور الأزمة بالسودان.

وحذر الطاهر حجر، خلال مخاطبته مواطني ولاية شرق دارفور (غرب السودان)، من أعداء اتفاق سلام جوبا، داعيا إلى أهمية جمع الصف الوطني وفتح صفحة جديدة لتعزيز التعايش السلمي، وإجراء المصالحات، وتجاوز مرارات الماضي لبناء السودان.

وأشار إلى سعى حكومة الفترة الانتقالية لتعزيز العدالة الإنتقالية وتنفيذها على كل من يستحق العقاب، وارتكب جرما في حق الوطن والمواطن، موضحا أن اتفاق جوبا جاء لتحقيق أهداف وتطلعات كل الشعب السوداني.

وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ "بند الترتيبات الأمنية" لمعالجة تعدد الجيوش وتوحيدها في جيش واحد بعقيدة وطنية واحدة، مؤكدا دعمه لجهود جمع السلاح كي يكون في أيدي القوات المسلحة.

ودعا عضو مجلس السيادة، مواطني شرق دارفور إلى دعم برامج حكومة الثورة لتحقيق السلام، والاستفادة من الميزة التفضيلية لأهل دارفور التي أقرتها إتفاقية سلام جوبا، وذلك بوحدة الصف والتعايش السلمي ودعم السلام المجتمعي.