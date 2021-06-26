ضربة أمنية ناجحة.. الداخلية تضبط أقراصا مخدرة بقيمة 60 مليون جنيه (صور)

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوالى 60 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة يضم مصريين وأجانب، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خاصة مخدرى الحشيش والهيروين، وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية، حيث ضم التكشيل 16 عنصر إجرامى بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، لثلاثة منهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية، من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده 4 أحكام قضائية، من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات، حيث يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادى لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد، ويقوم بعض عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد، ويقوم البعض الأخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للعملاء ويقوم أخران باستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية (دولار) لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد، لتمويل الصفقات وقيام باقى عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل، وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات.

أسفرت الحملات عن ضبطهم جميعًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 66 كيلو جرام، و2523 طربة من مخدر الحشيش، وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها حوالى 262 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس و15000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبندقية آلية عيار 7,62×39مم وطبنجة، ومسدس 6 خزينة أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية والخرطوش .

وضبطت أجهزة الأمن مبالغ مالية كبيرة (أكثر من مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة)، وماكينة عد نقود وميزان حساس و3 أجهزة لاب توب، و39 هاتف محمول، و8 سيارات إحداهما بدون لوحات، و31 شيكارة صوديوم (مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين ) وزنت 775 كيلو جرام .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه تقريباً).

المتهمين والمضبوطات

المضبوطات

المتهمين والمضبوطات