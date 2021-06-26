اليوم السابع
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السبت، 26 يونيو 2021 03:59 ص
أكرم القصاص
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زاخاروفا: ليس لدى الاتحاد الأوروبى موقف موحد من العلاقات مع روسيا

السبت، 26 يونيو 2021 03:00 ص
زاخاروفا: ليس لدى الاتحاد الأوروبى موقف موحد من العلاقات مع روسيا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نتائج القمة الأوروبية ببروكسل تدل على أن الاتحاد لا يزال يواجه صعوبات في وضع أي استراتيجية لتطوير علاقاته مع روسيا.
 
وقالت زاخاروفا - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية  الجمعة - "أظهرت المناقشات في القمة الأوروبية أن موقف الاتحاد الأوروبي من علاقاته مع روسيا تحددها الدول المعادية لروسيا، ولا يزال الاتحاد الأوروبي في أسر مصالح تلك الدول، المتناقضة مع طموحات السكان الأوروبيين.
 
ونتيجة لذلك لا يزال الاتحاد الأوروبي يواصل "السير دائرة"، ويمدد مرة أخرى "مبادئ موجيريني" التي تمت الموافقة عليها عام 2016 والتي تربط مستقبل العلاقات الروسية الأوروبية بتنفيذ اتفاقيات مينسك، التي تعرقلها كييف (أوكرانيا) منذ سنوات".
 

زاخاروفا

الاتحاد الاوروبى

القمة الاوروبية ببروكسل

اخبار العالم

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