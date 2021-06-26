رئيس إندونيسيا يصدر أوامر للحكومات المحلية بمضاعفة هدف التطعيم ضد كورونا

جاكرتا /أ ش أ/

أصدر الرئيس الاندونيسى جوكو وديدودو، اليوم السبت، توجيهات صارمة للسلطات المعنية فى البلاد ،بمضاعفة هدف التطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 لتسريع تحقيق مناعة القطيع.

وقال وديدودو - حسب وكالة أنباء (انتارا) الأندونيسية - "أشكركم على أجندة التطعيم الشامل التى عقدت خلال هذا الصباح فى جميع مراكز الشرطة الإقليمية بالتعاون مع الحكومات المحلية".

وأعرب عن أمله أنه بدءًا من اليوم، يمكن أن يستمر هدف مليون لقاح لجميع الشعب إندونيسيا حتى يوليو وأغسطس المقبلين وسنعمل على زيادة الهدف الحالى للضعف.

وتهدف إندونيسيا رابع أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان إلى تلقيح أكثر من 181 مليونًا من أصل 270 مليون شخص بحلول مارس 2022.