خليك حذر.. تعرف على أعراض وطرق علاج ضربة الشمس فى الصيف

كتب - محمود جلال

تزداد فرص الإصابة بضربة الشمس في موسم الصيف، خاصة لدى الأشخاص الذين يقومون ببذل مجهود كبير في الأماكن الحارة، وفى التقرير التالى نتحدث عن علاجات منزلية وأعراض ضربة الشمس، وفقا لما نشر من موقع mayoclinic.

أعراض ضربة الشمس

السمة المميزة لضربة الشمس هي درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 104 درجة فهرنهايت، لكن قد يكون الإغماء هو العلامة الأولى، قد تشمل الأعراض الأخرى:

- صداع نابض.

- الدوخة.

- قلة التعرق بالرغم من الحر.



ضربة الشمس

- بشرة حمراء وساخنة وجافة.

- ضعف أو تقلصات العضلات.

- غثيان.

- سرعة ضربات القلب.

- تنفس سريع وضحل.



ضربة الشمس

- التغييرات السلوكية مثل الارتباك.

- فقدان الوعي.