تعرف على فوائد الكركم.. يساعد فى التغلب على ارتفاع ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

علامات ارتفاع ضغط الدم ليست واضحة دائمًا للمريض وغالبًا ما يتم ملاحظاتها في وقت متأخر، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وحتى أمراض الكلى.

ويعتبر النظام الغذائي المتبع هو المفتاح للسيطرة على أعراض هذا المرض المزمن وتقليل المخاطر الناجمة عنه، ويشير التقرير المنشور بموقع "إكسبريس"، إلى أن هناك نوع من التوابل يمكن إضافته لنظامك الغذائي ويساعد في تخفيض قراءات ضغط الدم.

إنه الكركم، وهو نوع من التوابل يحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص المهتمين بالصحة لاحتوائه على مادة الكركمين المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، كما يحمى الأوعية الدموية.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن الكركم يحسن ضغط الدم الانقباضي عند تناوله لفترات طويلة سواء في صورة توابل أو مكملات بسبب احتوائه على مادة الكركمين التي تساعد أيضًا في تقليل الأضرار الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.

ومن الطرق الأخرى التي تساعد في السيطرة على ضغط الدم، ممارسة النشاط البدنى بانتظام الأمر الذى يساهم بدوره في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإنه يجب التركيز على التمارين الهوائية، وهى حركات متكررة وإيقاعية، لأنها تحسن عمل القلب والأوعية الدموية والرئتين والعضلات، ولكن تجنب الأنشطة التي تسبب ضغطًا كبيرًا على قلبك.

وهناك مجموعة من المحظورات لابد من تجنبها لتفادى ارتفاع ضغط الدم، مثل تقليل استهلاك الملح والإقلاع عن التدخين وتجنب تناول الأطعمة المحفوظة والمصنعة، والتقليل من تناول الكافيين الموجود في الشاي والقهوة خاصة على معدة فارغة، وتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم والذى يساعد في تقليل تأثير الملح على ضغط الدم، ويتوافر البوتاسيوم في الفواكه والخضراوات الطازجة مثل الموز والمشمش والفول والعدس والبطاطا والأفوكادو.