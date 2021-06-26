اليوم السابع
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تعرف على أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء

السبت، 26 يونيو 2021 01:00 ص
تعرف على أضرار الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء
ندى سليم

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يؤدى الافراط في تناول اللحوم الحمراء الى زيادة المخاطر الصحية والاصابة بأمراض معينة خاصة أنها تسبب ضررا كبيرا على صحة القلب والأوعية الدموية، وقد تكون تلك الأمراض قاتلة وتسبب الوفاة لأنها تحتوى على معدلات مرتفعة من الكوليسترول بجانب الدهون المشبعة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، فإن تجنب الإفراط بتناول اللحوم يحمل العديد من الفوائد الصحية على جسمك:

1.الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

 

يؤدي تجنب الإفراط في اللحوم الحمراء أو تقليلها في نظامك الغذائي إلى حماية نظام القلب والأوعية الدموية من أمراض معينة قد تكون قاتلة، حيث  تحتوي على دهون مشبعة أو LDL وهو بروتين دهني منخفض الكثافة، يضر صحة قلبك.

 

2.الحفاظ على ضغط الدم
 

يمكن للدهون المشبعة والكوليسترول الموجود في اللحوم الحمراء أن يسببا العديد من المشاكل الصحية خاصةً على بطانة الأوعية الدموية،ليتراكم الكوليسترول في بطانة الأوعية الدموية ويزيد سمك الجدار، مما ينتج عنه قد يتسبب انخفاض  مجرى الدم ونتيجة لذلك سيرتفع ضغط الدم.

3.الوقاية  من السكتة الدماغية
 

الأوعية الدموية هي المسؤولة عن الحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ، والافراط في تناول اللحوم يؤدى الى ارتفاع ضغط الدم الذى يعرضك للسكتة الدماغية.

4.الوقاية من السرطان
 

وجدت بعض الأبحاث أن اللحوم الحمراء مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان من خلال دراسة، أظهرت أن الحديد المتواجد باللحوم الحمراء يحتوي على مادة بروتينية تسمى الهيم والتي يمكن أن ينتج  مادة مسرطنة المسببة لسرطان القولون والمستقيم، كما  ترتبط الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء أيضًا بطفرة في بعض الهرمونات مثل الإستروجين التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

 

5. الوقاية من زيادة الوزن
 

قد يستهلك بعض الناس اللحوم الحمراء لتلبية تناول البروتين ومن أجل بناء العضلات، إلا أن اللحوم الحمراء تحتوي أيضًا على دهون مشبعة مرتفعة سعرات التى يصعب حرقها .

 

6. الوقاية من مشاكل القولون العصبي
 

متلازمة القولون العصبي عبارة عن اضطراب شائع في القناة الهضمية يمكن أن يسبب آلامًا في البطن ، وانتفاخًا ،  وهناك بعض الأطعمة تشمل اللحوم الحمراء التي يمكن أن تسبب متلازمة القولون العصبي، نظرا لأنها تمنع الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء إفراغ المعدة وتعزز إنتاج حمض المعدة الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

7. الوقاية من مرض السكري
 

كلما زاد استهلاكك للحوم الحمراء ، زادت مخاطر الإصابة بمرض السكري، حيث يمكن أن تسبب اللحوم الحمراء المطبوخة مقاومة الأنسولين الذى يتحكم في مستوى السكر، بجانب أنها تلحق الضرر المباشر بخلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.


 

8. الوقاية من مرض الزهايمر
 

يمكن أن تكون الدهون المشبعة والكوليسترول خطرة على صحة الدماغ، حيث وجد العلماء أيضًا أن تراكم الحديد المتوفر باللحوم يمكن أن يؤدي إلى تطور مرض الزهايمر.

 


الافراط في اللحوم

اضرار اللحوم الحمراء

مخاطر اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء وصحة القلب

اللحوم الحمراء والسرطان

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