تطوير شارع عاصم حما وغزل شبين وتوسعة الطريق الدائرى الجديد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانياً آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم، وذلك مع قرب انتهاء العام المالى الحالى حرصاً على ميزانية المحافظة والوقوف على الأعمال التى تم إنجازها خلال العام الحالى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسي، منسق حياة كريمة، مدير مديرية الطرق، مدير مشروع وحدة الرصف، ورؤساء أحياء شرق وغرب.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع عاصم حما بنطاق حى شرق بطول 1400 م والمتضمن توسعة الشارع وتركيب ( بلدورات ، بلاط إنترلوك ، دهانات الأرصفة ورصف ) ، حيث تابع أعمال وضع الطبقة النهائية للرصف بالشارع وقد أبدى المحافظ إعجابه بمستوى جودة الأعمال ونسب التنفيذ ، موجهاً مدير مشروع وحدة الرصف بصرف مكافأة مالية للعاملين بالمشروع تقديراً لجهودهم ، وشراء معدة ( هراس كاوتش ) للإرتقاء بمستوى وحدة الرصف المملوكة للمحافظة والتمكن من منافسة الشركات الأخرى المنفذة لأعمال الرصف .

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائرى الجديد بحى غرب بداية من شارع جمال عبد الناصر مروراً بمزلقان العبد انتهاء بطريق منوف الجديد ، ووجه الشركة المنفذة بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك ، كما وجه رئيس حى غرب بضرورة استمرار تشغيل السيارة المكنسية بالطريق ومتابعة أعمالها بالفترات الصباحية والمسائية لرفع كافة الأتربة على الجانبين لكونه طريق هام وحيوى .

وفى ذات السياق تفقد المحافظ أعمال توسعة الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع دنشواى بحى غرب ، حيث تتضمن الأعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات ورصف ، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتى العزبة الغربية وقبلى بحى غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية ، مشدداً على القائمين بالأعمال بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية ومراعاة ربط الشوارع الجانبية بمستوى الشارع الرئيسى من حيث الرصف .

كما تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل العاصمة بطريق شبراباص، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والتجهيزات النهائية لتركيب الأعمدة الإنارة الديكورية بالشارع، وكذا تفقد أعمال التطوير بشارع إسكاروس ( أعمال إنارة ) ، موجهاً الشركة المنفذة بضرورة رفع كافة نواتج أعمال التطوير ونظافة الشارع قبل يوم الثلاثاء القادم حفاظاً على المظهر الحضارى ، وموجهاً رئيس الحى بمتابعة الدورية للطريق حفاظاً على أعمال التطوير .

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة شارع غزل شبين الكوم ، حيث جارى تنفيذ أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والأعمدة الديكورية والفواصل المضيئة بين البلدورات بالشارع ، مشدداً بإزالة التعدى الواقع بطريق امتداد شارع صبرى أبو علم والتأكيد على إزالة أية تعديات تعوق أعمال التطوير بالشارع ، موجهاً بإعداد تصور لتطوير ميدان أمام مصنع الغزل ، كما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى ، ووجه بوضع لمسات جمالية للارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمستشفى .

وفى نهاية جولته الميدانية تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات نواتج الهدم بأرض المحلج ونقلها الى المدفن الصحى بكفر داود بالسادات تمهيداً للبدء فى إنشاء مول تجارى على أعلى مستوي، مما يساهم فى توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالى المحافظة وبما يحقق الارتقاء بمستوى المنطقة ويعود بالنفع العام على موارد المحافظة .

وأشار محافظ المنوفية على استمرار جوالته الميدانية بنطاق المحافظة ومؤكداً بأننا مستمرون فى أعمال التطوير بكافة القطاعات المختلفة ، مناشدا الأهالى بضرورة الحفاظ على اعمال التطوير التى تتم على أرض الواقع والتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام .















