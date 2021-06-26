اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 01:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"تسلا" تستدعى نحو 300 ألف سيارة فى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

السبت، 26 يونيو 2021 05:10 م
"تسلا" تستدعى نحو 300 ألف سيارة فى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة سيارات تسلا
كاليفورنيا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن شركة "تسلا" (Tesla) الأمريكية عملاق صناعة السيارات الكهربائية، استدعت أكثر من 285 ألف سيارة فى الصين؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح الموقع أن الشركة استدعت هذه السيارات بسبب مخاوف متعلقة بسلامة نظام تثبيت السرعة، مضيفا، نقلا عن الإدارة الصينية لتنظيم السوق، أن نظام تثبيت السرعة يمكن تفعيله بسهولة أثناء القيادة ما يسبب زيادة سرعة السيارة بطريقة غير متوقعة.

وأشار "ذا فيرج" إلى أنه تم استدعاء 249 ألفا و855 سيارة موديل 3 وطراز Y، صنعت فى مصنع تسلا فى شنجهاى ، و35 ألفا و655 سيارة موديل 3 تم استيرادها، وجميعها تم إنتاجها بين ديسمبر 2019 ويونيو 2021.

 


تسلا

300 ألف سيارة

الصين

أخبار الصين

مشكلة في سيارات تسلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة