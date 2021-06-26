"تسلا" تستدعى نحو 300 ألف سيارة فى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

كاليفورنيا /أ ش أ/

ذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن شركة "تسلا" (Tesla) الأمريكية عملاق صناعة السيارات الكهربائية، استدعت أكثر من 285 ألف سيارة فى الصين؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح الموقع أن الشركة استدعت هذه السيارات بسبب مخاوف متعلقة بسلامة نظام تثبيت السرعة، مضيفا، نقلا عن الإدارة الصينية لتنظيم السوق، أن نظام تثبيت السرعة يمكن تفعيله بسهولة أثناء القيادة ما يسبب زيادة سرعة السيارة بطريقة غير متوقعة.

وأشار "ذا فيرج" إلى أنه تم استدعاء 249 ألفا و855 سيارة موديل 3 وطراز Y، صنعت فى مصنع تسلا فى شنجهاى ، و35 ألفا و655 سيارة موديل 3 تم استيرادها، وجميعها تم إنتاجها بين ديسمبر 2019 ويونيو 2021.