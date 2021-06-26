اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحذيرات فى سيدنى من التزاحم على شراء السلع بعد ذعر بسبب الإغلاق

السبت، 26 يونيو 2021 07:00 م
تحذيرات فى سيدنى من التزاحم على شراء السلع بعد ذعر بسبب الإغلاق لقاح كورونا
أ ش أ

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 حثت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية جلاديس بيريجليان، اليوم السبت، قاطنى سيدنى بعدم الشراء بدافع الذعر فى أعقاب الإغلاق، الذى بدأ أمس، ومن المقرر أن يستمر أسبوعا.

وقالت بيريجليان - وفقا لما أوردته صحيفة (ذا إيدج) الاسترالية عبر موقعها الإلكترونى - إن "جميع المتاجر ستكون مفتوحة كل يوم من أيام الأسبوع ولا يوجد حظر تجول يمكنك مغادرة منزلك فى أى وقت لشراء أى سلع أساسية تحتاجها".

وتمكنت أستراليا - حتى الآن - من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما فى ذلك عن طريق إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020.

ولكن هناك انتقادا متزايدا لتباطؤ وتيرة التطعيم واستمرار إغلاق الحدود، وأشارت الحكومة إلى أنها لا تتوقع استئناف السفر دوليا حتى عام 2022.

 

 

 


سيدني

فيروس كورونا

لقاح كورونا

وباء كورونا

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