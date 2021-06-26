كتبت فاطمة خليل

سرطان الغدة الكظرية يحدث عندما تتشكل خلايا غير طبيعية في الغدد الكظرية أو تنتقل إليها، ويحتوي جسمك على غدتين كظريتين، واحدة فوق كل كلية، وهناك عدة خطوات مهمة في تشخيص سرطان الغدة الكظرية، في البداية ، عادةً ما يظهر على المريض علامات أو أعراض قد تشير إلى سرطان الغدة الكظرية، هذا يستدعي إجراء اختبارات الدم والبول والآشعة لتحديد سبب الأعراض، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحوصات تشخيص سرطان الغدد الكظرية، وفقاً لموقع "ميديكال نيوز".

تحاليل وفحوصات تكشف الإصابة بسرطان الغدة الكظرية





سرطان الغدد الكظرية

1-التاريخ الطبي والفحص البدني



في المرحلة الأولى من التشخيص، من المهم تحديد الأعراض الشائعة لسرطان الغدة الكظرية والفحص البدني هو المرحلة التالية في عملية التشخيص للتحقق من العلامات الشائعة لسرطان الغدة الكظرية على وجه الخصوص، يجب إجراء فحص شامل للبطن للبحث عن دليل على وجود كتلة أو ورم في المنطقة.

2-تحاليل الدم والبول



يجب أخذ عينات الدم والبول وتحليلها لمعرفة مستويات الهرمون غير الطبيعية يميل المرضى الذين يعانون من أورام الغدة الكظرية والسرطانات إلى زيادة إنتاج الهرمونات المنتجة في الغدة الكظرية ، والتي يمكن اكتشافها في اختبارات الدم والبول.

تشمل الهرمونات المهمة التي يجب قياسها ما يلي:

-الكورتيزول: قد يزيد بسبب زيادة إنتاج الغدة الكظرية.

-الألدوستيرون: قد يزداد بسبب إنتاج الهرمون بواسطة ورم الغدة الكظرية.

-هرمونات الأندروجين: قد تزداد بسبب إنتاج الهرمون بواسطة ورم الغدة الكظرية.

-الإستروجين: قد يزداد بسبب إنتاج الهرمون بواسطة ورم الغدة الكظرية.



الغدد الكظرية

3- الآشعة



تُعد الآشعة مفيدة للتحقق من وجود ورم عند الاشتباه في الإصابة بسرطان الغدة الكظرية يمكن للآشعة أيضًا تصور طبيعة الورم وما إذا كان السرطان قد انتشر قد تشمل تقنيات الآشعة ما يلي:

-التصوير المقطعي المحوسب (CT) لرؤية الورم بوضوح في الغدة الكظرية وما إذا كان السرطان قد انتشر إلى الكبد

-التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتصوير الورم في الغدة الكظرية وتمييز الأورام الحميدة عن الخبيثة.

-الموجات فوق الصوتية لتصور كتلة الورم في الغدة الكظرية وما إذا كان السرطان قد انتشر إلى الكبد.

-يقوم التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) بمسح لاكتشاف مجموعات أصغر من الخلايا السرطانية ، وهو مفيد بشكل خاص عندما ينتشر السرطان خارج الغدة الكظرية.

-تصوير الصدر بالأشعة السينية للتحقيق في انتشار السرطان إلى الرئتين.