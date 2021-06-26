اليوم السابع
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أكرم القصاص
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برلمانى بريطانى يدعو لاستقالة وزير الصحة بعد انتهاكه لقواعد التباعد الاجتماعي

السبت، 26 يونيو 2021 06:00 م
برلمانى بريطانى يدعو لاستقالة وزير الصحة بعد انتهاكه لقواعد التباعد الاجتماعي مات هانكوك
(أ ش أ)

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 دعا نائب البرلمان البريطانى عن حزب المحافظين الحاكم دونكان بايكر، وزير الصحة البريطانى مات هانكوك بتقديم استقالته، قائلا إن المسئولين فى المناصب العامة العليا ينبغى أن يتصرفوا "بشكل أخلاقى وملائم".

وأشار بايكر - فى تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - إلى أن "مات هانكوك لم يلتزم (بالتصرف بشكل ملائم) على صعيد عدة إجراءات"، مضيفا: "أنا كنائب يكرس حياته لعائلته ومتزوج منذ 12 عاما بزوجة وأطفال رائعين، فإن المعايير والكرامة أمور هامة بالنسبة لي".

وتابع بايكر قائلا: "لن أتغاضى بأى شكل من الأشكال عن هذا التصرف، ولقد أبلغت الحكومة برأيى فى أشد العبارات".

ويواجه وزير الصحة البريطانى ضغوطًا متزايدة للاستقالة بعد اعتذاره عن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعى الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال جلسة يوم 6 مايو مع جينا كولادانجيلو المديرة غير التنفيذية فى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

 

 

 

 


فيروس كورونا

وزير صحة بريطانيا

لقاح كورونا

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