جاء ذلك حسب صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم /السبت/ - خلال اجتماع بايدن في المكتب البيضاوي مع نظيره الأفغاني أشرف غني.



وردا على سؤال حول رد فعله على الحكم على ديريك شوفين بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام بتهمة قتل جورج فلويد، وصف بايدن ذلك بأنه "مناسب".



وفي حديثه للصحفيين، قال الرئيس الأمريكي: "لا أعرف كل الظروف التي تم النظر فيها ولكن يبدو لي .. أن الحكم مناسبا".



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بايدن دفع الكونجرس لإقرار قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، والذي من شأنه أن يحظر استخدام الشرطة أسلوب الإمساك بالعنق /الخنق/ ويفرض قيودًا على القوة المفرطة ويسهل محاكمة الضباط بسبب ارتكابهم مخالفات.



واستدركت الصحيفة قائلة إن مشروع القانون توقف بينما تجادل الديمقراطيون والجمهوريون حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك إجراء من شأنه تغيير الدرع القانوني المعروف باسم الحصانة المشروطة التي تحمي ضباط الشرطة في القضايا الوحشية.



ووفقا لنيويورك تايمز، بعد إدانة شوفين أبريل الماضي، وعد بايدن عائلة فلويد - الذين دعاهم إلى البيت الأبيض - بتمرير مشروع قانون إصلاح الشرطة باسمه، على أن يوقع عليه بحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة فلويد في 25 مايو.



وأصدر القضاء الأمريكي أمس حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على شوفين الذي عمل كضابط شرطة في مدينة مينيابوليس. ويذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل 2020 بعد أن جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق، مانعا عنه التنفس الطبيعي.



وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.