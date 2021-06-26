اليوم السابع
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انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمياه بحر مويس بالشرقية

السبت، 26 يونيو 2021 01:08 م
انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمياه بحر مويس بالشرقية السيارة
الشرقية -فتحية الديب

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شهد طريق "طريق أولاد صقر- كفر صقر" أمام كوبرى الشوربجي"بالشرقية، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من الرمال، بمياه بحر مويس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، لتمكن السائق من القفز قبل سقوط السيارة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من الرمال بمياه بحر مويس طريق أولاد صقر- كفر صقر" أمام كوبرى الشوربجي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب السيارة بمياه بحر مويس ونجاة السائق قفزا قبل سقوط السيارة بالمياه، وجارى استخراج السيارة عن طريق الأوناش، وتحرير محضر بالواقعة.

 


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الشرقية

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