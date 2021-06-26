انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمياه بحر مويس بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط سيارة نقل بمقطورة محملة بكمية من الرمال بمياه بحر مويس طريق أولاد صقر- كفر صقر" أمام كوبرى الشوربجي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب السيارة بمياه بحر مويس ونجاة السائق قفزا قبل سقوط السيارة بالمياه، وجارى استخراج السيارة عن طريق الأوناش، وتحرير محضر بالواقعة.