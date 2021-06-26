الوراثة ونظامك الغذائى ضمن أسباب شيب الشعر المبكر.. اعرف إزاى تقاومه

كتبت هند عادل

غالبًا ما يرتبط الشعر الأبيض بالشيخوخة، وبالتالي يُنظر إليه على أنه شيء سلبي، والشعر الصحي واللامع مطلب لكل فرد بغض النظر عن عمره.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن الشعر الرمادي أو الأبيض ليس مشكلة تقتصر على الشيخوخة على الرغم من أن العمر هو أحد العوامل ، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى تساهم أيضًا في ظهور الشعر الرمادي. وفقًا للدراسات.

العوامل المؤثرة في الشيب المبكر للشعر



علم الوراثة: تعد الجينات مساهمًا رئيسيًا في كيفية ظهور جسم الإنسان في رحلة الحياة يعتمد شيب الشعر بشكل كبير على الجينات ، لذا إذا نظرت حولك ورأيت أشخاصًا في عائلتك لديهم شعر رمادي ، فمن المرجح أن تحصل عليه لاحقًا أو عاجلاً في الحياة.

نمط الحياة: قد تساهم العديد من عوامل نمط الحياة مثل التدخين والروتين المجهد المستمر في مشكلة شيب الشعر المبكر.

نظام غذائي غير صحي: قد يؤدي تناول نظام غذائي غير صحي إلى نقص المغذيات في الجسم، وقد دعمت العديد من الدراسات هذا التوجه.

طرق معالجة الشيب المبكر للشعر



الإقلاع عن التدخين: وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Indian Dermatology Online Journal بعنوان "شعر المدخنين: هل يتسبب التدخين في شيب الشعر المبكر؟" ، وقد تبين أنه يمكن أن يؤدي التدخين إلى شيب الشعر المبكر، ولذا تجنب التدخين لأنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية أخرى مثل مشاكل العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الخصوبة.

تناول طعامًا جيدًا: استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات وأوميجا 3 والكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لضمان التغذية السليمة لا تفوت وجبات الطعام وتجنب الاستهلاك المفرط للسكر والأطعمة المصنعة.

عالج شعرك جيدًا: اعتني بشعرك وعالجه جيدًا عن طريق التزييت والتمشيط وغسله على فترات منتظمة، قم بتدليك فروة رأسك لتحسين الدورة الدموية وصحة الشعر وقوته علاوة على ذلك ، احمي شعرك من التلوث البيئي لأنه يمكن أن يضر الشعر بشدة.

تخلص من التوتر: تشير دراسة التي نشرت في مجلة Nature بعنوان "فرط تنشيط الأعصاب الودية يؤدي إلى استنفاد الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية" إلى الإجهاد باعتباره سببًا لشيب الشعر مارس أساليب التخلص من التوتر للحصول على شعر أكثر صحة وحياة أكثر سعادة.

توقف عن استخدام المستحضرات الكيميائبة: الاستخدام المستمر للمواد الكيميائية الموجودة في منتجات الشعر يمكن أن يتلف الشعر بمرور الوقت، اختر منتجات العناية بالشعر بعناية واذهب للحصول على علاجات منزلية أكثر أمانًا لشعر أكثر صحة.