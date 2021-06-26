اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول حريق محلين تجاريين بأبو النمرس فى الجيزة

السبت، 26 يونيو 2021 02:35 م
النيابة تطلب التحريات حول حريق محلين تجاريين بأبو النمرس فى الجيزة حريق محل _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع بمحلين تجاريين، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة ظهر اليوم السبت، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

انتقل رجال الحماية المدنية لمحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة. تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمحلين تجاريين، في منطقة أبو النمرس، اليوم السبت.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل لبيع الأطعمة، بالإضافة إلى محل عصائر مجاور له، ولم يسفر الحريق عن إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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