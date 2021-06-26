النيابة تأمر بحبس صاحب سنتر تعليمى ببنها بعد رسالة غامضة من فتاة قبل انتحارها

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس صاحب سنتر تعليمى بشارع كلية التجارة دائرة القسم على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة انتحار فتاة فى العقد الثانى من عمرها، بعد تناول قرص الغلة السام، أثناء عملها فى السنتر الخاص بطلاب جامعة بنها، خاصة بعد كشف رسالة غامضة من الفتاة المنتحرة، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات بمكان الحادث، إلى جانب سماع أقوال الشهود، واستعجال تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الحادث.

كما قررت نيابة قسم ثان بنها التصريح بدفن جثة الفتاة، بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية للطب الشرعى، وجرى تشييع جثمانها بمقابر الشموت ببنها أمس الخميس.

وكانت "أمل ج"، حاصلة على ليسانس الأداب، 24 عاما، تعمل في سنتر للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بشارع كلية التجارة ببنها، يملكه "أ.م"، يقدم كورسات تعليمية للطلاب بالجامعة، أقدمت على التخلص من حياتها، بتناول قرص غلة، لمرورها بحالة نفسية سيئة، جرى نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم تانى بنها، مفاده تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبين أن الفتاة تعمل بسنتر تعليمى بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها، وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال عدد من الأهالى والعاملين بالسنتر التعليمى والمناطق المجاورة، أكدوا أن الفتاة المنتحرة كتبت قبل انتحارها أول أمس الخميس على يدها وعلى بطنها عبارة "هاتولى حقى من أ"، وأرسلت رسائل إلى زملاء مالك السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به، وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت خاصة أنه متزوج.