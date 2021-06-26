الفنان أحمد عزمي يقيم دعوى ضد بينجو العالمية ويطالبها بـ10ملايين جنيه تعويض

كتب محمد أبو عوض

أقام الفنان أحمد عزمي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد محمود إبراهيم محمود يس، رئيس مجلس إدارة شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات، يطالب فيها بالتعويض المادي والأدبي من تهرب الشركة من سداد مستحقاته لديها من أداء اعلان لها، واستخدامه دون علمه أو موافقته.

وكشفت أوراق القضية، والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، قيام المستشار أحمد خيري المصري، وكيل الفنان أحمد عزمي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية حملت رقم 885 لسنة 12 ضد محمود إبراهيم محمود يس، رئيس مجلس إدارة شركة بينجو العالمية للتجارة والتوريدات، يطالب فيها بالتعويض المادى والأدبي من تهرب الشركة من سداد مستحقاته لديها من أداء اعلان للعب أطفال لصالح الشركة.

وأوضحت الدعوى، أن الفنان أحمد عزمى، اتفق مع شركة بينجو العالمية للتجارة على تصميم إعلان دعائي وأن يقوم بأدائه بنفسه عبارة عن فيديو دعائي وذلك نظير مبلغ مالي متفق عليه شفاهية وبعد أن قام بإعداد المادة الدعائية وتسجيلها بمحتوي رقمي وقدمها للشركة لأخذ الموافقة عليه، فوجئ بقيامها بعرض الإعلان علي موقع اليوتيوب دون أخذ موافقة منه، ودون أداء حقوقه عن الإعلان الدعائي بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وهو ما ألحق به أضرار مادية وأدبية ، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوي الماثلة بالطلبات سالفة البيان .

من جانبه قال المستشار أحمد المصرى، محامى الفنان أحمد عزمى، أنه طالب المحكمة بتعويض 10ملايين جنية من شركة بينجو العالمية نتيجة الاضرار التي لحقت بموكله.